Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Чикаго неизвестные открыли стрельбу по толпе, ранены порядка 13 человек

Неизвестные открыли огонь из автомобиля по толпе людей в Чикаго.

Источник: Комсомольская правда

В Чикаго неизвестные вооруженные люди открыли стрельбу по толпе, порядка 13 человек получили ранения. Об этом сообщает телеканал АВС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В пятницу вечером на южной стороне города двое, стрелявших из проезжающего автомобиля, ранили по меньшей мере 13 человек», — говорится в материале источника.

Согласно заявлению телеканала, инцидент произошел в квартале Принстон-парк. Вооруженные люди на внедорожнике подъехали к толпе людей, после чего неизвестные открыли огонь и скрылись с места. Все пострадавшие были госпитализированы, среди них люди от 17 до 47 лет.

Ранее KP.RU сообщал, что по меньшей мере двое человек получили ранения в результате стрельбы в торговом центре города Гринвилл, штат Южная Каролина. Несколько подозреваемых были задержаны.