В Чикаго неизвестные открыли стрельбу по толпе, ранены порядка 13 человек

Согласно заявлению телеканала, инцидент произошел в квартале Принстон-парк. Вооруженные люди на внедорожнике подъехали к толпе людей, после чего неизвестные открыли огонь и скрылись с места. Все пострадавшие были госпитализированы, среди них люди от 17 до 47 лет.