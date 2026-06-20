Губернатор Кондратьев: пять человек пострадали при нападении на ТЦ в Краснодаре

После задержания нападавшего передали прибывшим полицейским и росгвардейцам. На опубликованной записи с допроса он рассказал, что рос в многодетной семье без отца, поскольку тот умер. Также задержанный утверждает, что работает в строительном магазине, никогда не принимал наркотики и не пил алкоголь. На другом видео юноша запечатлен сразу после задержания: там он признается, что после атаки собирался покончить с собой.