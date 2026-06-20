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В селе Петраки Новосибирской области открыли новый медпункт

ФАП укомплектован современной мебелью и оборудованием.

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в селе Петраки Новосибирской области, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Работы прошли при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Регулярные медицинские осмотры — это не просто забота о себе, а главный инструмент сохранения силы и долголетия, основа качественной жизни», — подчеркнул министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий.

Специалисты оборудовали кабинет приема, процедурную, помещения для медперсонала, санитарную комнату и просторный холл. Кроме того, медпункт укомплектован современной мебелью и медицинским оборудованием. Он соответствует санитарным нормам и действующим стандартам. В здании есть отопление. Для маломобильных жителей предусмотрен пандус.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.