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Нижегородку будут судить за участие в деятельности экстремистской организации

Следствие считает, что она участвовала в работе запрещенного религиозного объединения.

Источник: Комсомольская правда

В Автозаводском районном суде Нижнего Новгорода рассматривается уголовное дело в отношении местной жительницы, которую обвиняют в участии в деятельности запрещенной экстремистской организации. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, обвиняемая знала о вступившем в законную силу решении Верховного суда РФ о запрете деятельности религиозной организации, признанной экстремистской на территории страны. Несмотря на это, как считают правоохранители, с декабря 2023 года по май 2024 года она принимала активное участие в работе местной ячейки объединения в Автозаводском районе.

Следствие утверждает, что женщина регулярно посещала собрания участников организации, в том числе с использованием видеоконференцсвязи. Кроме того, ей вменяют изучение специализированной литературы, обсуждение способов привлечения новых сторонников и распространение идеологии запрещенного объединения.

Сама обвиняемая свою вину не признает. На время рассмотрения дела суд избрал ей меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Очередное судебное заседание назначено на 6 августа 2026 года.