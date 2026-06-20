Нижегородку будут судить за участие в деятельности экстремистской организации

По версии следствия, обвиняемая знала о вступившем в законную силу решении Верховного суда РФ о запрете деятельности религиозной организации, признанной экстремистской на территории страны. Несмотря на это, как считают правоохранители, с декабря 2023 года по май 2024 года она принимала активное участие в работе местной ячейки объединения в Автозаводском районе.