В Ростове обвиняют главу фонда в злоупотреблении целевыми займами

По данным следствия, в период с августа 2020 года по конец 2022 года обвиняемая систематически составляла заведомо ложные заключения по результатам документарных и выездных проверок коммерческих организаций, получивших целевые займы, вводила в заблуждение контролирующие органы о законности использования бюджетных средств, несмотря на факты нецелевого расходования и отсутствие роста производственных показателей у заёмщиков, инициировала процедуры взыскания задолженности за счёт средств региональной гарантийной организации, чтобы скрыть своё бездействие и избежать ответственности за причинённые убытки.