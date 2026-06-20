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В Ростове обвиняют главу фонда в злоупотреблении целевыми займами

Об этом сообщает Следком по региону.

Следственный отдел по Кировскому району г. Ростова‑на‑Дону СУ СК РФ по Ростовской области предъявил обвинение директору региональной некоммерческой организации в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

По данным следствия, в период с августа 2020 года по конец 2022 года обвиняемая систематически составляла заведомо ложные заключения по результатам документарных и выездных проверок коммерческих организаций, получивших целевые займы, вводила в заблуждение контролирующие органы о законности использования бюджетных средств, несмотря на факты нецелевого расходования и отсутствие роста производственных показателей у заёмщиков, инициировала процедуры взыскания задолженности за счёт средств региональной гарантийной организации, чтобы скрыть своё бездействие и избежать ответственности за причинённые убытки.

В результате противоправных действий региональной гарантийной организации причинён материальный ущерб на сумму свыше 21 млн рублей.

По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело возбуждено по материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области. В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия для установления всех обстоятельств дела и закрепления доказательственной базы.