В Ростове обвиняют главу фонда в злоупотреблении целевыми займами

Следственный отдел по Кировскому району г. Ростова‑на‑Дону СУ СК РФ по Ростовской области предъявил обвинение директору региональной некоммерческой организации в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
По данным следствия, в период с августа 2020 года по конец 2022 года обвиняемая систематически составляла заведомо ложные заключения по результатам документарных и выездных проверок коммерческих организаций, получивших целевые займы, вводила в заблуждение контролирующие органы о законности использования бюджетных средств, несмотря на факты нецелевого расходования и отсутствие роста производственных показателей у заёмщиков, инициировала процедуры взыскания задолженности за счёт средств региональной гарантийной организации, чтобы скрыть своё бездействие и избежать ответственности за причинённые убытки.
В результате противоправных действий региональной гарантийной организации причинён материальный ущерб на сумму свыше 21 млн рублей.
По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста.
Уголовное дело возбуждено по материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области. В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия для установления всех обстоятельств дела и закрепления доказательственной базы.