Актриса Рудова в коже и ультра-коротком мини обнажила ноги в гостях у Деревянко

Актриса Наталья Рудова приехала на вечеринку, которую устроил Павел Деревянко у входа в свой магазин в центре Москвы. Перед началом тусовки Рудова позировала фотографам и отвечала на вопросы журналистов, которые, конечно, обсудили и внешний вид звезды. Корреспонденты пришли к выводу, что время над Натальей, как говорится, не властно: 20 лет назад он была примерно в таком же размере. Ноги в модных сапогах также все заценили. Смотрите появление сексуальной актрисы на светском мероприятии.