Жителей Ростова и области предупредили о высоком УФ-индексе

По прогнозу, днем 21 июня, примерно с 11 до 15 часов, интенсивность ультрафиолетового излучения будет высокой, а в остальное время — утром и вечером — умеренной. Жителям региона лучше не выходить под прямые солнечные лучи, также следует носить головные уборы.