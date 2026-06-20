В Красноярске определили лучшего повара

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» среди поваров подвели в Красноярске, сообщили в агентстве труда и занятости населения региона. Мероприятие организовали при поддержке национального проекта «Кадры».
Испытания проходили в несколько этапов. Сначала повара выполняли тестовые и кейс-задания, по которым жюри оценивало их знания в области технологии приготовления пищи, охраны труда и техники безопасности. После теоретической части конкурсанты приступили к выполнению практического задания. Им необходимо было приготовить три блюда: холодную закуску из рыбы, горячее блюдо из мяса и десерт. При оценке работ экспертная комиссия учитывала не только вкус и качество исполнения, но и оригинальность авторской подачи.
По итогам всех испытаний лучший результат показал Александр Скибин из Норильска. Он представит регион на федеральном этапе конкурса, который состоится в Вологодской области.
«Профессия повар востребована на рынке труда. Конкурс способствует ее популяризации и привлечению в отрасль молодых специалистов, в том числе в бюджетный сектор», — рассказал заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края Сергей Селюнин.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.