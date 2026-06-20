В Красноярске определили лучшего повара

Испытания проходили в несколько этапов. Сначала повара выполняли тестовые и кейс-задания, по которым жюри оценивало их знания в области технологии приготовления пищи, охраны труда и техники безопасности. После теоретической части конкурсанты приступили к выполнению практического задания. Им необходимо было приготовить три блюда: холодную закуску из рыбы, горячее блюдо из мяса и десерт. При оценке работ экспертная комиссия учитывала не только вкус и качество исполнения, но и оригинальность авторской подачи.