До «Спартакиады народов России» в Екатеринбурге осталось 50 дней

До «Спартакиады народов России» по летним видам спорта осталось 50 дней. Турнир пройдет с 4 августа по 3 октября, церемония открытия состоится в Екатеринбурге. Для наших спортсменов соревнования станут ключевым этапом отбора в сборную страны на Олимпийские игры — 2028 в Лос-Анджелесе.