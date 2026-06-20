Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины

Ранее KP.RU сообщал, что взрыв прогремел в городе Сумы на севере Украины в ночь на 17 июня. В Сумской области в момент хлопка была объявлена воздушная тревога. До этого взрывы происходили в Харькове и на территории подконтрольного Киеву Запорожья.