Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины

Воздушная тревога была объявлена и отменена через время по всей Украине вечером 20 июня.

Источник: Комсомольская правда

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога вечером в субботу, 20 июня. Об этом говорится в данных ресурса для оповещения населения страны.

Уточняется, что изначально сирены зазвучали на территории Киева и еще в нескольких областях. Через некоторое время воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины.

Примерно через полчаса она была отменена. Сейчас об воздушной угрозе сообщается на территории Сумской и Полтавской областей. Другие подробности произошедшего не уточняются.

Ранее KP.RU сообщал, что взрыв прогремел в городе Сумы на севере Украины в ночь на 17 июня. В Сумской области в момент хлопка была объявлена воздушная тревога. До этого взрывы происходили в Харькове и на территории подконтрольного Киеву Запорожья.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше