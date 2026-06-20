Минпросвещения сообщило об изменениях в работе детских садов с 1 сентября

Министерство просвещения России подготовило рекомендации для детских садов, которые вступят в силу с 1 сентября текущего года. Об этом в субботу, 20 июня, сообщила пресс-служба ведомства.
— Подготовлены соответствующие рекомендации, которые вступят в силу с 1 сентября и будут касаться, в частности, песен, используемых в детских садах, оформления пространств, программ работы, проведения занятий с дошкольниками, — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что 2026 год Минпросвещения РФ объявлен Годом дошкольного образования.
С 1 сентября во всех детских садах России начнут проводить «Добрые игры», которые являются аналогом программы «Разговоры о важном». Мероприятия будут посвящены духовно-нравственным ценностям. Кроме того, Минпросвещения разрабатывает методические материалы для «Добрых игр».
Российским школьникам предложили продлить учебный год на две недели, чтобы они могли «уделить время творческим занятиям». Автор инициативы — замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Нужна ли в России «пятая четверть», «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами.