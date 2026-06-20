Россиян предупредили об изменениях в работе детских садов с сентября: подробности

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что Минпросвещения РФ планирует разработать перечень рекомендованных для дошкольных учреждений игр и игрушек. Сергей Кравцов указывал, что они будут отвечать традиционным ценностям страны и способствовать гармоничному развитию ребенка.