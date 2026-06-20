Студенты Березовского техникума в Кузбассе побывали на угольном предприятии

Гости также побывали в пункте предварительного медосмотра. Там им рассказали о порядке предрейсового контроля и дали возможность самим пройти такую процедуру. Следующим этапом экскурсии стало посещение смотровой технологической площадки угольного разреза. С нее студенты увидели, как происходит процесс добычи угля, им объяснили, как организована работа крупного промышленного предприятия. В завершение встречи представители компании рассказали о возможностях прохождения практики и условиях дальнейшего трудоустройства.