Студенты Березовского техникума в Кузбассе побывали на угольном предприятии

Учащиеся Березовского политехнического техникума посетили угольное предприятие «Черниговец» в Кузбассе, сообщили в администрации городского округа. Мероприятие состоялось в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
Экскурсию организовали для студентов, которые обучаются по программе «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Ребята ознакомились с историей предприятия и узнали, какая техника используется на производстве. Еще студенты посетили диспетчерскую службу и посмотрели, как работает производственная техника.
Гости также побывали в пункте предварительного медосмотра. Там им рассказали о порядке предрейсового контроля и дали возможность самим пройти такую процедуру. Следующим этапом экскурсии стало посещение смотровой технологической площадки угольного разреза. С нее студенты увидели, как происходит процесс добычи угля, им объяснили, как организована работа крупного промышленного предприятия. В завершение встречи представители компании рассказали о возможностях прохождения практики и условиях дальнейшего трудоустройства.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.