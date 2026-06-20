МЧС предупредило об опасных погодных явлениях в трех российских округах 21 июня

МЧС России заявило, что в ряде федеральных округов России, по данным Гидрометцентра РФ, ожидаются опасные погодные условия и возможны ЧС, связанные с затруднением в работе транспорта и потоплением пониженных участков местности. Как уточняется, речь идет о ДФО, УФО и СКФО.
В Дальневосточном федеральном округе в Бурятии ожидаются сильный и очень сильный дождь, а в горах также мокрый снег и ветер с порывами до 20 метров в секунду, заявили в МЧС.
В Уральском федеральном округе в Челябинской области ожидаются сильный и очень сильный дождь, гроза, град, а порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.
В ряде субъектов в СКФО, как предполагается, будут сильный дождь, гроза, град, ветер с порывами до метров в секунду.
Тем, кто проживает в перечисленных субъектах, предложили во время сильного ветра закрывать окна, стараться не приближаться к деревьям, обходить рекламные щиты и ветхие строения.
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