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МЧС предупредило об опасных погодных явлениях в трех российских округах 21 июня

МЧС России заявило, что в ряде федеральных округов России, по данным Гидрометцентра РФ, ожидаются опасные погодные условия и возможны ЧС, связанные с затруднением в работе транспорта и потоплением пониженных участков местности.

МЧС России заявило, что в ряде федеральных округов России, по данным Гидрометцентра РФ, ожидаются опасные погодные условия и возможны ЧС, связанные с затруднением в работе транспорта и потоплением пониженных участков местности. Как уточняется, речь идет о ДФО, УФО и СКФО.

В Дальневосточном федеральном округе в Бурятии ожидаются сильный и очень сильный дождь, а в горах также мокрый снег и ветер с порывами до 20 метров в секунду, заявили в МЧС.

В Уральском федеральном округе в Челябинской области ожидаются сильный и очень сильный дождь, гроза, град, а порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.

В ряде субъектов в СКФО, как предполагается, будут сильный дождь, гроза, град, ветер с порывами до метров в секунду.

Тем, кто проживает в перечисленных субъектах, предложили во время сильного ветра закрывать окна, стараться не приближаться к деревьям, обходить рекламные щиты и ветхие строения.

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