Как мошенники играют на наших чувствах

И вот на этом фоне кто-то делает вас жертвой «лавбомбинга» — лайкает все ваши фотографии и сторис, пишет приятные комментарии, потом пишет сообщения, в которых восхищается вами, потом желает вам спокойной ночи каждый вечер, немного рассказывает о себе, но больше любит слушать о вас, поддерживает вас, будто психолог за 7 тысяч рублей в час, только совершенно бесплатно. Ему действительно интересно, почему вы злитесь на Светку из бухгалтерии, и он тоже считает несправедливым, что начальник не дает вам отпуск в июле. Постепенно вы вместе приходите к выводу, что сами вдвоем можете уехать к морю, когда вам заблагорассудится. Хоть сейчас! Или не совсем сейчас, а через месяц. Потому что «тут появилась выгодная темка, надо вкинуть совсем немного, тысяч пятьдесят, но процент огромный, и это точно выгорит, у тебя же есть пятьдесят тысяч, любимая?».