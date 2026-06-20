Адвокаты Лерчек подтвердили диагноз блогерши и прокомментировали проверку прокуратуры

На днях стало известно, что прокуратура намерена проверить подлинность медицинских документов Чекалиной. Поводом стали жалобы пользователей, которые сомневаются в её диагнозе. 33‑летняя блогер с марта этого года заявляет о борьбе с запущенной стадией рака желудка, однако часть аудитории не верит в заболевание из‑за её активного образа жизни. Проверка также затронет её жениха — танцора Луиса Сквиччиарини из Аргентины.