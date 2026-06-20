Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокаты Лерчек подтвердили диагноз блогерши и прокомментировали проверку прокуратуры

Представители Чекалиной сообщили, что она прошла ещё одно обследование.

Источник: Клопс.ru

Адвокаты Валерии Чекалиной, известной в сети как Лерчек, заявили, что последние медицинские данные подтвердили у блогерши тяжёлое заболевание. Об этом пишет «СтарХит».

На днях стало известно, что прокуратура намерена проверить подлинность медицинских документов Чекалиной. Поводом стали жалобы пользователей, которые сомневаются в её диагнозе. 33‑летняя блогер с марта этого года заявляет о борьбе с запущенной стадией рака желудка, однако часть аудитории не верит в заболевание из‑за её активного образа жизни. Проверка также затронет её жениха — танцора Луиса Сквиччиарини из Аргентины.

Адвокаты Наталья и Константин Третьяковы подчеркнули, что результаты нового обследования были получены 17 июня. «К сожалению, тяжёлое заболевание никуда не ушло, диагноз подтверждён», — заявили они. Юристы отметили, что спокойно относятся к проверке прокуратуры и считают её «лучшим способом прекратить хайп, домыслы и теории заговора».

Прокуратура ранее направила в Гагаринский суд Москвы заявление о назначении блогеру Валерии Чекалиной повторной комплексной судебно‑медицинской экспертизы, а также о проверке её сожителя Луиса Сквирччиариани.

Узнать больше по теме
Биография Лерчек (Валерии Чекалиной)
Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, — российский блогер, предприниматель и инфлюенсер, получившая широкую известность благодаря социальным сетям и собственным онлайн-проектам. Подробности ее биографии — в материале.
Читать дальше