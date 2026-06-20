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Из Прикамья в Белоруссию экспортировали 156 тонн сухой молочной сыворотки

Транспорт соответствовал всем ветеринарно-санитарным нормам.

Источник: Национальные проекты России

Специалисты экспортировали с начала года 156 тонн сухой молочной сыворотки в Белоруссию, сообщили в Министерстве экономического развития и инвестиций Пермского края. Развитие внешней торговли отвечает целям и задачам национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В частности, 5 июня сотрудники министерства процесс отправки 19,5 тонны сухой молочной сыворотки проконтролировали. Отгруженная партия сухой молочной сыворотки соответствовала требованиям ветеринарно-санитарного контроля Евразийского экономического союза. Транспорт также соответствовал всем необходимым ветеринарно-санитарным нормам для перевозки этого типа продукции.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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