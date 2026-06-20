Первый день Высшей лиги по регби‑7: «Ротор» громит соперников, интрига нарастает

Уверенным лидером дня стал волгоградский «Ротор». Команда провела три матча и в каждом добилась уверенной победы. Особенно ярким получился разгром «Университета» со счётом 35:0 — игра выглядела как мастер‑класс по контролю мяча и скоростной атаке. Не менее убедительно «Ротор» справился и с «Химиком», выиграв 40:5, а стартовый матч против «Приморца‑ОН» (26:10) задал победный тон всему дню. Три победы из трёх — и волгоградцы уходят на вечер со 100% результатом.