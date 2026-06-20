Сын Плющенко отреагировал на критику из-за перехода в сборную Азербайджана

Российский фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, впервые отреагировал на критику общественности из-за смены спортивного гражданства.
— Честно, мне все равно. Если меня хейтят, значит, я интересен. Если бы меня не хейтили — значит, никакого внимания ко мне нет. Причем, писали всякую ерунду. Если вам не нравится, не смотрите. Я был готов к этому, меня хейтят с рождения, — заявил 13-летний спортсмен.
Он также отметил, что его поддержали друзья и близкие.
— Все друзья и близкие поддержали меня. Например, (певец — прим. «ВМ») Дима Билан сказал, что меня не за что хейтить — я хочу выступать на международной арене, — цитирует фигуриста «Спорт-Экспресс».
Сам Евгений Плющенко рассказал, что его сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. При этом фигуристка Алена Леонова выразила мнение, что решение семьи Плющенко является адекватным и обоснованным.
Александр Плющенко также заявил, что, несмотря на получение спортивного гражданства Азербайджана, он остается русским. Спортсмен также выразил пожелание, чтобы в Россию приезжало как можно больше фигуристов из разных стран.