Сын Плющенко отреагировал на критику из-за перехода в сборную Азербайджана

— Честно, мне все равно. Если меня хейтят, значит, я интересен. Если бы меня не хейтили — значит, никакого внимания ко мне нет. Причем, писали всякую ерунду. Если вам не нравится, не смотрите. Я был готов к этому, меня хейтят с рождения, — заявил 13-летний спортсмен.