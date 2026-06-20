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В станице Запорожской на Кубани открыли новую площадку ГТО

Пространство оснащено травмобезопасным покрытием и спортинвентарем.

Источник: Национальные проекты России

Новую площадку ГТО открыли в станице Запорожской Краснодарского края, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона. Развитие спортивной инфраструктуры соответствует задачам государственной программы «Спорт России».

Современная площадка оснащена травмобезопасным покрытием, перекладинами, брусьями, скамьями и тренажерами. Отмечается, что на ней можно выполнять нормативы ГТО и качественно готовиться к их сдаче.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.