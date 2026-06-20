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Исправительную колонию № 10 ликвидируют в Ростове

Стало известно о ликвидации ИК-10 в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Исправительную колонию № 10 ликвидируют в Ростове-на-Дону. Информация подтверждается на портале «Контур. Фокус».

Судя по опубликованным данным, режимное учреждение, которое находится в Казачьем переулке, находится в ликвидации с осени 2025 года.

Такая же информация указана в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, в графе «сведения о состоянии юридического лица».

Официальный комментарий по ситуации от ГУФСИН России по Ростовской области не поступал. Детали, неизвестны.

На сайте ведомства есть только общая информация о колонии. В частности, сказано, что исправительное учреждение создали в 1947 году. Долгое время оно работало как пересыльная тюрьмы, где вели прием и отправку заключенных. В 1954 году тюрьму преобразовали в исправительно-трудовую колонию.

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