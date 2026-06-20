Исправительную колонию № 10 ликвидируют в Ростове

На сайте ведомства есть только общая информация о колонии. В частности, сказано, что исправительное учреждение создали в 1947 году. Долгое время оно работало как пересыльная тюрьмы, где вели прием и отправку заключенных. В 1954 году тюрьму преобразовали в исправительно-трудовую колонию.