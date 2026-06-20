В Таре Омской области почти сутки нет воды из-за аварии на водозаборе

Местные власти приступили к ремонту и организовали подвоз обычной и питьевой воды по адресам, а также рекомендовали жителям запасаться водой в соседних сёлах. Однако горожане жалуются, что водовозки приезжают с опозданием на два часа, а до некоторых районов, особенно частного сектора, вовсе не доезжают.
К тому же питьевую воду получают далеко не все. Многие восприняли совет ездить за водой в другие населённые пункты как издевательство — далеко не у всех есть личный транспорт для таких поездок. Подача воды пока не восстановлена.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае авария на подстанции Троицкого водозабора оставила без воды все населённые пункты Троицкого группового водопровода — Новороссийск, Геленджик, Крымск, а также Молдаванское, Троицкое и Нижнебаканское сельские поселения, включая посёлки на побережье Чёрного моря. Причина — сбой у «Россети Юг-Кубаньэнерго», обесточено рабочее оборудование и насосная станция. Водопровод снабжает несколько крупных территорий, его остановка сразу сказывается на городах, сёлах и курортах.
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