Экс-президент Украины Кучма отказался от польского ордена Белого орла

Бывший президент Украины Леонид Кучма принял решение вернуть польским властям высшую государственную награду Республики Польша — орден Белого орла. Об этом в субботу, 20 июня, сообщила пресс-секретарь его фонда Дарка Олифер в Facebook*.
Он объяснил, что сделал это в связи с решением президента Польши Кароля Навроцкого лишить ордена украинского лидера Владимира Зеленского. Кучма указал, что уделял особое внимание примирению двух стран и решению исторических проблем.
— Настоящая дружба Украины и Польши стала реальностью. Ее подтверждением является та неоценимая помощь, которую Польша оказывала Украине. И я уверен, что нынешний недружественный шаг президента Навроцкого не может перечеркнуть все это, — написал политик.
Ранее посол Украины в Варшаве Василий Боднар написал в личном блоге, что отказался от польского Кавалерского креста в связи с тем, что Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла. Дипломат назвал это решение «исторически несправедливым».
Кроме того, из-за решения польского президента глава офиса президента Украины Кирилл Буданов** отказался от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей». Он подчеркнул, что такое решение является «недружественным актом» по отношению к Киеву.
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