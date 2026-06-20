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В городе Нефтегорске в Самарской области отремонтируют дворовые территории

Работы проведут возле домов на трех улицах.

Источник: Национальные проекты России

Три дворовые территории отремонтируют в городе Нефтегорске Самарской области, сообщили в администрации Нефтегорского муниципального района. Работы пройдут при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ремонт затронет дворовые проезды сразу по нескольким адресам: ул. Зеленая, 10, ул. Ленина, 10 и ул. Нефтяников, 13. На этих участках специалисты заменят старое изношенное асфальтовое покрытие на новое. Это позволит обеспечить комфортный и безопасный проезд автотранспорта, а также удобство передвижения пешеходов на придомовых территориях.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.