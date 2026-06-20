Минпросвещения: С 1 сентября вступят в силу рекомендации для детских садов

Ранее сообщалось, что Минпросвещения готовит обновление программы для старших классов с 1 сентября 2027 года. Откажутся от обязательного углублённого изучения двух предметов — можно будет выбрать только базовый уровень. Упор сделают на практику в математике, физике, химии и биологии, а также включат навыки работы с ИИ. Стандарт утвердят в июле.