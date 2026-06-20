«Валдаи» и «Метеоры» украсили хохломой в Нижегородской области

Проект приурочен сразу к нескольким юбилейным датам. В 2026 году исполняется 110 лет со дня рождения Ростислава Алексеева — создателя знаменитых судов на подводных крыльях, которые стали одним из символов отечественного судостроения. Также 110-летие отмечает Школа художественной обработки дерева в Семенове, на базе которой впоследствии была создана фабрика «Хохломская роспись».