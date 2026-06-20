Техник-протезист из Новокузнецка победил в конкурсе профмастерства

Роман Сиденко из Новокузнецка победил на региональном этапе конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Техник-протезист», сообщили в Министерстве социальной защиты населения Кузбасса. Конкурс организовали при поддержке национального проекта «Кадры».
Региональный этап состязаний в этой номинации прошел в Новосибирске. По его итогам победителем стал Роман Сиденко, который работает в Новокузнецком филиале Московского протезно-ортопедического предприятия. Теперь он представит Кузбасс на федеральном этапе, который пройдет с 29 сентября по 2 октября в Краснодарском крае.
«Мы уделяем особое внимание медицинской и социальной реабилитации героев спецоперации. В том числе активно развиваем систему протезных мастерских — на сегодняшний день в регионе уже работают четыре таких учреждения», — подчеркнул губернатор Кемеровской области — Кузбасса Илья Середюк.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.