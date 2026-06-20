Техник-протезист из Новокузнецка победил в конкурсе профмастерства

Региональный этап состязаний в этой номинации прошел в Новосибирске. По его итогам победителем стал Роман Сиденко, который работает в Новокузнецком филиале Московского протезно-ортопедического предприятия. Теперь он представит Кузбасс на федеральном этапе, который пройдет с 29 сентября по 2 октября в Краснодарском крае.