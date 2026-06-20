Бывают ли жизненные испытания не по силам

Приведем слова подвижника нашего времени, игумена Никона (Воробьева), где он говорит одной своей духовной дочери, как должно относиться к попускаемым Богом испытаниям: «Мною клянусь, глаголет Господь, не хочу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быти ему. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, да всяк веруяй в Него не погибнет, но имать живот вечный. Значит, спасение обеспечено каждому, кто верует во Христа и просит Его спасти от греха и вечной муки. За покаяние во грехах Господь обещает прощение и милости, и если просим, то обязательно получим просимое, ибо это слова Самого Господа… Подтверждается это слово воплощением Сына Божия и крестными страданиями Его. Ты веруешь во все это. Как же ты отчаиваешься в своем спасении? Как ты можешь допустить, что Господь пошлет тебе страдания, здесь ли или по смерти, сверх сил? Нет и нет! Твое настроение, болезнь, уныние, тоска и прочее — от диавола. Не подавай ему руки, отгоняй все эти помыслы призыванием имени Господа Иисуса Христа и молитвой мытаря, благодари Господа за все, за любовь Его к роду человеческому, за Его долготерпение грехов твоих, за милосердие к тебе и ко всем, за твою болезнь, за все благодари, предавай себя Его воле и Его милосердию и получишь облегчение. Ты страдаешь за маловерие свое, ты обращаешь все внимание на себя, на свои грехи и мало помнишь о любви Божией. Делай наоборот. Помни прежде и всегда о милосердии Божием, о крестных страданиях ради нашего спасения, а потом о грехах своих. Пусть грехи твои будут поводом, побуждением к мытаревой молитве, к углублению в молитве, а не поводом к отчаянию. Имей мудрость. Не поддавайся лукавству врагов… и помни спасающего нас Господа» (Игумен Никон (Воробьев); «Письма о духовной жизни», из письма монахине Павлине (Сидорцовой).