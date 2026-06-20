Бывают ли жизненные испытания не по силам

Нет. Апостол Павел прямо говорит, что Господь никого не испытывает выше сил: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести» (1 Кор. 10: 13).
Однако, ныне мы под благом понимаем комфорт, а не вечную жизнь, и поэтому мы не понимаем значения этих слов для нас. Условия жизни современного человечества в целом значительно улучшились в сравнении с предшествующими временами, когда не было даже электричества, не говоря уже об огромном количестве технических средств, облегчающих сегодняшний быт, или об уровне медицины — ведь еще чуть более 100 лет назад чахотка, к примеру, считалась неизлечимой. Не говоря уже о других заболеваниях, о которых мы практически забыли (холера, например, чума, столбняк, оспа, дифтерия и проч.). Но дело в том, что блага цивилизации не могут защитить отдельного человека от бед или несчастий, как и целые народы. Бурный XX век тому яркий пример. Как и нынешний XXI. И в прежние столетия чего только не происходило — эпидемии, войны, землетрясения, голод, засухи. Или несправедливые обвинения, гонения, казни. Мы же читаем про мучеников первых веков христианства — каким истязаниям они подвергались только за то, что верили не так, как все вокруг. Но в прежние времена никому не приходило в голову осуждать Бога за те испытания, страдания, болезни, которые претерпевают люди в своей жизни. А теперь мы за всё, что не нравится нам в нашей жизни, ропщем на Бога.
Вспомним, к примеру, что во всём верный Богу Авраам получает от Него страшное повеление: принести в жертву своего единственного сына Исаака (см. Быт. 22: 1−18) — то есть лишиться самого дорогого, что у него было на земле. Это было для Авраама самым тяжелым испытанием. Но он без ропота повинуется слову Бога и исполняет Его волю.
Эта проверка послушания и любви праотца показала его веру и проявила его абсолютное доверие Богу. Господь же сказал ему, что «в Исааке наречется тебе семя» (Быт. 21: 12), — что от Исаака произойдут многие народы. А как это совмещается с повелением принести жертву — Авраам не раздумывал об этом. Бог сказал — и Авраам пошёл исполнять. Он надеялся не на себя, а на Бога, «воскрешающего мертвых», как пишет Апостол Павел (2 Кор. 1: 9).
Мы знаем, что эта история закончилась благополучно. Но ведь праотцу Аврааму надо было пройти этим путем, и это не было легко. Вот и мы порой внезапно оказываемся перед лицом неожиданных тяжелых жизненных проверок. Но если со стороны, в бытность того же праведного Авраама, мы можем увидеть смысл посылаемых переживаний (тем более имея столько святоотеческих толкований на данный библейский эпизод), то в своей жизни сделать это намного сложнее. И мы ропщем. Жизненные испытания кажутся нам незаслуженными, чрезмерными. Мы воспринимаем их как крест выше сил.
Иногда стоит честно Богу сказать: «Господи, прости, но я не понимаю, для чего это нужно. Я не восстаю против Тебя. Я не виню Тебя ни в чём. Я очень хочу всё принять от Тебя как благо. Но пути Твоего промысла пока мне непонятны, не принимаются моим сердцем. Возможно, когда-нибудь, не скоро, может быть даже за порогом смерти, я пойму, зачем мне всё это надо было». Такая честность — без протеста, без ропота, исповедание Вездесущему Богу своего непонимания — очень важна. Главное — не раздражаться и не ожесточаться. Потому что это — тупиковый путь. Полезно в такой момент вспомнить, как святые относились к своему жизненному кресту и каким трудом и самоотвержением наши отцы победили в Великой Отечественной войне, восстановили страну и вырастили нас.
Кто знаком с жизнеописанием святителя Игнатия (Брянчанинова), тот знает, сколько скорбей, болезней, клевет и других тяжелых обстоятельств довелось ему перенести. Однако, в письме своему адресату святитель Игнатий пишет: «…Мне, в моей жизни, не довелось потерпеть ни единого искушения, а что случилось противное моему гордому сердцу, то мелочь, мелочь, мелочь…, не заслуживающая никакого внимания».
Эти слова — пример, как святые относятся к выпадавшим им испытаниям. Обычно, когда среднестатистический человек терпит всякого рода неприятности, он считает, что страдает незаслуженно. А святитель Игнатий смотрит на все происходящее в жизни иначе. Он рассуждает так, что это «мое гордое сердце», как он пишет, не хочет принять горестную ситуацию, посланную Господом, как благую и спасительную.
И то, что мы считаем скорбью, святой относит к благу, которое ему посылает Бог, рассматривает печальные обстоятельства как возможность протестировать себя: готово ли его сердце принять от Бога не только сладкое, но и горькое? Как и праведный Иов говорил в своих многочисленных страданиях: «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» (Иов. 2: 10). Господь ничего не посылает просто так. Все трудности являются возможностью увидеть свои страсти и побороться, с Божией помощью, против них, изгнать их из своей души — это главная возможность, даруемая нам Им в этой жизни.
Если Господь Иисус Христос претерпел страдания, то может и искушаемым помочь (см. Евр. 2: 18). Как Он обращался к Богу Отцу в молитве: «Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет» (Лк. 22: 42), так и нам до́лжно поступать. Надо активно просить Его о помощи не только в серьезных тяжелых ситуациях, но и во всё время быть с Ним на связи — в разного рода соблазнах и запутанностях (искушениях), в сомнительных, непонятных случаях. Просить Господа, чтобы Он вразумил и Сам управил: как поступить правильно?
Надо читать святых отцов, у которых о подобных вещах можно найти очень много ответов. К примеру, письма уже вышеупомянутого святителя Игнатия (Брянчанинова) или «Дневник» преподобного старца Оптинского Никона (Беляева), его же «Письма к матери». Здесь важно не просто почерпнуть некую информацию, хотя это тоже хорошо, а постараться как-то внутренне соединиться с этими отцами, прочувствовать их дух: как они мыслят, почему они так говорят? Если человек изучает опыт другого, то это может помочь ему правильно воспринимать всё, что происходит в его жизни.
Приведем слова подвижника нашего времени, игумена Никона (Воробьева), где он говорит одной своей духовной дочери, как должно относиться к попускаемым Богом испытаниям: «Мною клянусь, глаголет Господь, не хочу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быти ему. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, да всяк веруяй в Него не погибнет, но имать живот вечный. Значит, спасение обеспечено каждому, кто верует во Христа и просит Его спасти от греха и вечной муки. За покаяние во грехах Господь обещает прощение и милости, и если просим, то обязательно получим просимое, ибо это слова Самого Господа… Подтверждается это слово воплощением Сына Божия и крестными страданиями Его. Ты веруешь во все это. Как же ты отчаиваешься в своем спасении? Как ты можешь допустить, что Господь пошлет тебе страдания, здесь ли или по смерти, сверх сил? Нет и нет! Твое настроение, болезнь, уныние, тоска и прочее — от диавола. Не подавай ему руки, отгоняй все эти помыслы призыванием имени Господа Иисуса Христа и молитвой мытаря, благодари Господа за все, за любовь Его к роду человеческому, за Его долготерпение грехов твоих, за милосердие к тебе и ко всем, за твою болезнь, за все благодари, предавай себя Его воле и Его милосердию и получишь облегчение. Ты страдаешь за маловерие свое, ты обращаешь все внимание на себя, на свои грехи и мало помнишь о любви Божией. Делай наоборот. Помни прежде и всегда о милосердии Божием, о крестных страданиях ради нашего спасения, а потом о грехах своих. Пусть грехи твои будут поводом, побуждением к мытаревой молитве, к углублению в молитве, а не поводом к отчаянию. Имей мудрость. Не поддавайся лукавству врагов… и помни спасающего нас Господа» (Игумен Никон (Воробьев); «Письма о духовной жизни», из письма монахине Павлине (Сидорцовой).
Все очень точно и правильно. Но вот, что интересно — у одних в жизни все как-то гладко и хорошо складывается. В старости, оглядываясь назад, такие люди, конечно, сожалеют о совершенных ошибках — у кого их нет? Но в целом воспринимают прошедшее с благодарностью Богу. А другие словно притягивают постоянно какие-то беды и несчастья, вечно с ними приключаются неприятности, крупные и не очень. Может тут дело в состоянии души? В греховности, приземленности или, напротив — в стремлении быть праведным, честным во всем, попытках не все мерить деньгами и выгодой, а хотя бы иногда быть альтруистом? Может и «крест не по силам» незаметно станет легче? Есть над чем поразмыслить…