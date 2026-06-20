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Бывают ли жизненные испытания не по силам

Мы нередко можем услышать от человека, который переживает полосу трудностей, слова, что Бог дает ему крест не по силам. Но бывает ли такое, чтобы Бог послал испытание человеку или целому народу, которое было бы невозможно перенести?

Нет. Апостол Павел прямо говорит, что Господь никого не испытывает выше сил: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести» (1 Кор. 10: 13).

Однако, ныне мы под благом понимаем комфорт, а не вечную жизнь, и поэтому мы не понимаем значения этих слов для нас. Условия жизни современного человечества в целом значительно улучшились в сравнении с предшествующими временами, когда не было даже электричества, не говоря уже об огромном количестве технических средств, облегчающих сегодняшний быт, или об уровне медицины — ведь еще чуть более 100 лет назад чахотка, к примеру, считалась неизлечимой. Не говоря уже о других заболеваниях, о которых мы практически забыли (холера, например, чума, столбняк, оспа, дифтерия и проч.). Но дело в том, что блага цивилизации не могут защитить отдельного человека от бед или несчастий, как и целые народы. Бурный XX век тому яркий пример. Как и нынешний XXI. И в прежние столетия чего только не происходило — эпидемии, войны, землетрясения, голод, засухи. Или несправедливые обвинения, гонения, казни. Мы же читаем про мучеников первых веков христианства — каким истязаниям они подвергались только за то, что верили не так, как все вокруг. Но в прежние времена никому не приходило в голову осуждать Бога за те испытания, страдания, болезни, которые претерпевают люди в своей жизни. А теперь мы за всё, что не нравится нам в нашей жизни, ропщем на Бога.

Вспомним, к примеру, что во всём верный Богу Авраам получает от Него страшное повеление: принести в жертву своего единственного сына Исаака (см. Быт. 22: 1−18) — то есть лишиться самого дорогого, что у него было на земле. Это было для Авраама самым тяжелым испытанием. Но он без ропота повинуется слову Бога и исполняет Его волю.

Эта проверка послушания и любви праотца показала его веру и проявила его абсолютное доверие Богу. Господь же сказал ему, что «в Исааке наречется тебе семя» (Быт. 21: 12), — что от Исаака произойдут многие народы. А как это совмещается с повелением принести жертву — Авраам не раздумывал об этом. Бог сказал — и Авраам пошёл исполнять. Он надеялся не на себя, а на Бога, «воскрешающего мертвых», как пишет Апостол Павел (2 Кор. 1: 9).

Мы знаем, что эта история закончилась благополучно. Но ведь праотцу Аврааму надо было пройти этим путем, и это не было легко. Вот и мы порой внезапно оказываемся перед лицом неожиданных тяжелых жизненных проверок. Но если со стороны, в бытность того же праведного Авраама, мы можем увидеть смысл посылаемых переживаний (тем более имея столько святоотеческих толкований на данный библейский эпизод), то в своей жизни сделать это намного сложнее. И мы ропщем. Жизненные испытания кажутся нам незаслуженными, чрезмерными. Мы воспринимаем их как крест выше сил.

Иногда стоит честно Богу сказать: «Господи, прости, но я не понимаю, для чего это нужно. Я не восстаю против Тебя. Я не виню Тебя ни в чём. Я очень хочу всё принять от Тебя как благо. Но пути Твоего промысла пока мне непонятны, не принимаются моим сердцем. Возможно, когда-нибудь, не скоро, может быть даже за порогом смерти, я пойму, зачем мне всё это надо было». Такая честность — без протеста, без ропота, исповедание Вездесущему Богу своего непонимания — очень важна. Главное — не раздражаться и не ожесточаться. Потому что это — тупиковый путь. Полезно в такой момент вспомнить, как святые относились к своему жизненному кресту и каким трудом и самоотвержением наши отцы победили в Великой Отечественной войне, восстановили страну и вырастили нас.

Кто знаком с жизнеописанием святителя Игнатия (Брянчанинова), тот знает, сколько скорбей, болезней, клевет и других тяжелых обстоятельств довелось ему перенести. Однако, в письме своему адресату святитель Игнатий пишет: «…Мне, в моей жизни, не довелось потерпеть ни единого искушения, а что случилось противное моему гордому сердцу, то мелочь, мелочь, мелочь…, не заслуживающая никакого внимания».

Эти слова — пример, как святые относятся к выпадавшим им испытаниям. Обычно, когда среднестатистический человек терпит всякого рода неприятности, он считает, что страдает незаслуженно. А святитель Игнатий смотрит на все происходящее в жизни иначе. Он рассуждает так, что это «мое гордое сердце», как он пишет, не хочет принять горестную ситуацию, посланную Господом, как благую и спасительную.

И то, что мы считаем скорбью, святой относит к благу, которое ему посылает Бог, рассматривает печальные обстоятельства как возможность протестировать себя: готово ли его сердце принять от Бога не только сладкое, но и горькое? Как и праведный Иов говорил в своих многочисленных страданиях: «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» (Иов. 2: 10). Господь ничего не посылает просто так. Все трудности являются возможностью увидеть свои страсти и побороться, с Божией помощью, против них, изгнать их из своей души — это главная возможность, даруемая нам Им в этой жизни.

Если Господь Иисус Христос претерпел страдания, то может и искушаемым помочь (см. Евр. 2: 18). Как Он обращался к Богу Отцу в молитве: «Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет» (Лк. 22: 42), так и нам до́лжно поступать. Надо активно просить Его о помощи не только в серьезных тяжелых ситуациях, но и во всё время быть с Ним на связи — в разного рода соблазнах и запутанностях (искушениях), в сомнительных, непонятных случаях. Просить Господа, чтобы Он вразумил и Сам управил: как поступить правильно?

Надо читать святых отцов, у которых о подобных вещах можно найти очень много ответов. К примеру, письма уже вышеупомянутого святителя Игнатия (Брянчанинова) или «Дневник» преподобного старца Оптинского Никона (Беляева), его же «Письма к матери». Здесь важно не просто почерпнуть некую информацию, хотя это тоже хорошо, а постараться как-то внутренне соединиться с этими отцами, прочувствовать их дух: как они мыслят, почему они так говорят? Если человек изучает опыт другого, то это может помочь ему правильно воспринимать всё, что происходит в его жизни.

Приведем слова подвижника нашего времени, игумена Никона (Воробьева), где он говорит одной своей духовной дочери, как должно относиться к попускаемым Богом испытаниям: «Мною клянусь, глаголет Господь, не хочу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быти ему. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, да всяк веруяй в Него не погибнет, но имать живот вечный. Значит, спасение обеспечено каждому, кто верует во Христа и просит Его спасти от греха и вечной муки. За покаяние во грехах Господь обещает прощение и милости, и если просим, то обязательно получим просимое, ибо это слова Самого Господа… Подтверждается это слово воплощением Сына Божия и крестными страданиями Его. Ты веруешь во все это. Как же ты отчаиваешься в своем спасении? Как ты можешь допустить, что Господь пошлет тебе страдания, здесь ли или по смерти, сверх сил? Нет и нет! Твое настроение, болезнь, уныние, тоска и прочее — от диавола. Не подавай ему руки, отгоняй все эти помыслы призыванием имени Господа Иисуса Христа и молитвой мытаря, благодари Господа за все, за любовь Его к роду человеческому, за Его долготерпение грехов твоих, за милосердие к тебе и ко всем, за твою болезнь, за все благодари, предавай себя Его воле и Его милосердию и получишь облегчение. Ты страдаешь за маловерие свое, ты обращаешь все внимание на себя, на свои грехи и мало помнишь о любви Божией. Делай наоборот. Помни прежде и всегда о милосердии Божием, о крестных страданиях ради нашего спасения, а потом о грехах своих. Пусть грехи твои будут поводом, побуждением к мытаревой молитве, к углублению в молитве, а не поводом к отчаянию. Имей мудрость. Не поддавайся лукавству врагов… и помни спасающего нас Господа» (Игумен Никон (Воробьев); «Письма о духовной жизни», из письма монахине Павлине (Сидорцовой).

Все очень точно и правильно. Но вот, что интересно — у одних в жизни все как-то гладко и хорошо складывается. В старости, оглядываясь назад, такие люди, конечно, сожалеют о совершенных ошибках — у кого их нет? Но в целом воспринимают прошедшее с благодарностью Богу. А другие словно притягивают постоянно какие-то беды и несчастья, вечно с ними приключаются неприятности, крупные и не очень. Может тут дело в состоянии души? В греховности, приземленности или, напротив — в стремлении быть праведным, честным во всем, попытках не все мерить деньгами и выгодой, а хотя бы иногда быть альтруистом? Может и «крест не по силам» незаметно станет легче? Есть над чем поразмыслить…