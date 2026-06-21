По закону стаи: почему собаки стали чаще нападать на людей в Крыму

«Я не скажу, что это происходит массово, но очень бы хотелось избежать таких ситуаций. Должны быть площадки для выгула, когда человек может снять собаку с поводка, чтобы она побегала. Потому что любой владелец собаки хочет, чтобы его питомец поиграл, попрыгал, побегал и т. д. , а выпустить его в условиях города крайне проблематично. Естественно, люди идут в парки и там отпускают питомцев, а провокаций для того, чтобы собака укусила — много. И это не говорит о том, что собака сама по себе агрессивная», — отметила Виктория Самохвалова.