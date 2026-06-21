По закону стаи: почему собаки стали чаще нападать на людей в Крыму

Совсем недавно в детском парке Севастополя бойцовские собаки напали на 6-летнюю девочку, напомнила слушателям гостья студии.
«Ситуация в Севастополе — это больше единичный случай по Крыму, чем в целом. Тут налицо безответственность владельца, и он должен понести и наказание за то, что произошло. Человек нарушил сразу несколько законов — собаки были без поводка, без намордников, и гуляли в сквере. И состояние алкогольного опьянения хозяина — это вообще никуда не годится. Здесь человек попрал все нормы и правила выгула животных», — пояснила она.
В то же время специалист обратила внимание на то, что в Крыму не хватает площадок для выгула.
«Я не скажу, что это происходит массово, но очень бы хотелось избежать таких ситуаций. Должны быть площадки для выгула, когда человек может снять собаку с поводка, чтобы она побегала. Потому что любой владелец собаки хочет, чтобы его питомец поиграл, попрыгал, побегал
Несмотря на наличие законодательства, недостаточно хорошо работают в этом отношении контролирующие органы, считает гостья студии.
«Есть брешь в законе по поводу прогулки. Да, все собаки должны быть на поводке, но, к сожалению, животные, которые находятся без владельца, гуляют без поводка на детских площадках и в парках, а закон должен быть равен для всех. Животные, которые являются безвладельческими — должны находиться в приютах», — подчеркнула она.
Каждый владелец собаки должен соблюдать законодательство, которое предусматривается штрафы за нарушение, считает руководитель кинологического союза.
«Должна быть служба, которая будет отслеживать, кто не выполняет, и штрафовать. Тогда люди задумаются, и у нас будет значительно меньше покусов и проблем», — обозначила она.
Отдельным вопросом стоит проблема роста бездомных животных, которых «добрые» люди прикармливают возле жилых домов, а потом стаи нападают на детей и взрослых.
«И собак становится больше, и агрессии больше. Одно за другое цепляется. Собаки сбиваются в стаи, если мы говорим о безнадзорных животных. К собачке, которая живет возле подъезда, и ее регулярно жильцы кормят, рано или поздно присоединятся собратья, так как здесь есть еда, а когда собак становится 3−4, это уже стая, и у них уже работают законы стаи. Они начинают охранять свое место, а если они еще и не стерилизованы — появляются щенки, начинается охрана потомства
Специалист заключила, что подходить к решению вопросов надо в комплексе, начиная с волонтерства, чтобы объяснять обычным людям, как правильно себя вести с животными.