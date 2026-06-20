Четыре человека погибли, еще 16 ранены после падения с обрыва автобуса в Турции

Как писал сайт KP.RU, в конце мая в аварии с рейсовым автобусом в турецкой провинции Денизли погибли 7 человек, еще 30 пострадали. На участке автобана Денизли — Айдын рядом с Саракей автобус столкнулся с ограждением и загорелся. Однако, было неизвестно, почему транспортное средство врезалось в дорожное ограждение.