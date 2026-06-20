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Четыре человека погибли в ДТП с туристическим микроавтобусом в Турции

Четыре человека погибли и еще 16 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим микроавтобусом в турецкой провинции Испарта. Об этом в субботу, 20 июня, сообщил портал Antalya Hakkında.

Четыре человека погибли и еще 16 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим микроавтобусом в турецкой провинции Испарта. Об этом в субботу, 20 июня, сообщил портал Antalya Hakkında.

— Микроавтобус, перевозивший туристов, потерял управление и съехал в обрыв, — говорится в сообщении.

Бригады скорой помощи, жандармерии и спасателей были направлены на место аварии. Пострадавших доставили в местные медицинские учреждения.

Есть ли россияне среди жертв или пострадавших в ДТП на данный момент неизвестно.

24 мая на западе Турции перевернулся автобус — в результате аварии пострадали водитель и 45 пассажиров. Машина направлялась из Анкары в Чанаккале, когда в один момент вылетела с трассы.

Ранее на трассе А-350 Чита — Забайкальск️ водитель автобуса, в котором находились иностранцы, не справился с управлением, после чего транспортное средство опрокинулось. Позже стало известно, что в результате аварии погибли два человека. 14 человек были доставлены в Центральные районные больницы Борзи и Забайкальска.