Четыре человека погибли в ДТП с туристическим микроавтобусом в Турции

Четыре человека погибли и еще 16 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим микроавтобусом в турецкой провинции Испарта. Об этом в субботу, 20 июня, сообщил портал Antalya Hakkında.
— Микроавтобус, перевозивший туристов, потерял управление и съехал в обрыв, — говорится в сообщении.
Бригады скорой помощи, жандармерии и спасателей были направлены на место аварии. Пострадавших доставили в местные медицинские учреждения.
Есть ли россияне среди жертв или пострадавших в ДТП на данный момент неизвестно.
24 мая на западе Турции перевернулся автобус — в результате аварии пострадали водитель и 45 пассажиров. Машина направлялась из Анкары в Чанаккале, когда в один момент вылетела с трассы.
Ранее на трассе А-350 Чита — Забайкальск️ водитель автобуса, в котором находились иностранцы, не справился с управлением, после чего транспортное средство опрокинулось. Позже стало известно, что в результате аварии погибли два человека. 14 человек были доставлены в Центральные районные больницы Борзи и Забайкальска.