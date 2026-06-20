В Шотландии пять человек ранены при нападении неизвестного рядом с мечетью

Через некоторое время стало известно, что 36-летний мужчина, обнаженный по пояс, напал еще на трех человек, в том числе рядом с агентством недвижимости. Также злоумышленник повредил несколько автомобилей на АЗС, разгромил магазин, а также сломал дверь пиццерии, которая находится в нескольких километрах от места первого инцидента.