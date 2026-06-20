Минздрав: прооперированный после атаки БПЛА под Брянском ребенок уже в сознании

Министерство здравоохранения Беларуси сказало, что прооперированный после атаки украинского БПЛА на автобус в Брянской области ребенок уже в сознании.
Ведомство обновило информацию о состоянии пострадавших в Брянской области белорусов на вечер 20 июня.
Ребенок, которому врачи провели операцию 19 июня, в отделении реанимации. Он в сознании, дышит самостоятельно. Вместе с несовершеннолетним находится его мать. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.
Удовлетворительным оценивается и состояние детей в отделении хирургии Республиканского научно-практического центра детской хирургии. Состояние взрослого пациента без изменений, он стабилен.
Ранее мы узнали, что известно о пострадавших при атаке БПЛА на белорусский автобус в Брянской области: состояние четверых детей, травмы живота и кисти у тренера юных футболистов.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сделал первое заявление об атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Кроме того, президент обратился к родителям после атаки БПЛА.
Кроме того, СК показал новое видео с места атаки беспилотника на автобус с белорусскими детьми под Брянском.
А еще Минспорта сделало заявление по выезду детей за границу на оздоровление.