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Минздрав: прооперированный после атаки БПЛА под Брянском ребенок уже в сознании

Минздрав сказал о состоянии пострадавшего при атаке БПЛА под Брянском ребенка после операции.

Источник: Комсомольская правда

Министерство здравоохранения Беларуси сказало, что прооперированный после атаки украинского БПЛА на автобус в Брянской области ребенок уже в сознании.

Ведомство обновило информацию о состоянии пострадавших в Брянской области белорусов на вечер 20 июня.

Ребенок, которому врачи провели операцию 19 июня, в отделении реанимации. Он в сознании, дышит самостоятельно. Вместе с несовершеннолетним находится его мать. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Удовлетворительным оценивается и состояние детей в отделении хирургии Республиканского научно-практического центра детской хирургии. Состояние взрослого пациента без изменений, он стабилен.

Ранее мы узнали, что известно о пострадавших при атаке БПЛА на белорусский автобус в Брянской области: состояние четверых детей, травмы живота и кисти у тренера юных футболистов.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сделал первое заявление об атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Кроме того, президент обратился к родителям после атаки БПЛА.

Кроме того, СК показал новое видео с места атаки беспилотника на автобус с белорусскими детьми под Брянском.

А еще Минспорта сделало заявление по выезду детей за границу на оздоровление.

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