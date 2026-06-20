Дерматолог Петросова: людям с веснушками загорать особо опасно

Врач также рекомендовала проходить осмотр у дерматолога не реже одного раза в год для контроля состояния кожи, особенно при появлении новых пятен асимметричной формы, с неровными краями или изменяющихся во времени. Дерматолог категорически предостерегла от загара без использования защитных средств, так как кожа с веснушками обгорает значительно быстрее и медленнее восстанавливается после повреждений.