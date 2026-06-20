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Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Воздушная тревога объявлена в субботу, 20 июня, на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Воздушная тревога объявлена в субботу, 20 июня, на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Изначально опасный режим вводился в Черниговской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Через несколько минут тревога прозвучала в Полтавской, Черкасской, Кировградской областях. Спустя время предупреждение объявили сразу по всей стране, пишут «Известия».

Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что российские военнослужащие в период с 13 по 19 июня нанесли массированный и шесть групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины по объектам на территории России. По данным ведомства, в операции использовались высокоточное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты.

18 июня глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Вооруженные силы России будут наносить регулярные массированные удары по целям на Украине в ответ на атаки Киева. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации «слов недостаточно».

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