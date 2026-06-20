Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что российские военнослужащие в период с 13 по 19 июня нанесли массированный и шесть групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины по объектам на территории России. По данным ведомства, в операции использовались высокоточное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты.