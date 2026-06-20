Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Воздушная тревога объявлена в субботу, 20 июня, на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Изначально опасный режим вводился в Черниговской, Николаевской и Днепропетровской областях.
Через несколько минут тревога прозвучала в Полтавской, Черкасской, Кировградской областях. Спустя время предупреждение объявили сразу по всей стране, пишут «Известия».
Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что российские военнослужащие в период с 13 по 19 июня нанесли массированный и шесть групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины по объектам на территории России. По данным ведомства, в операции использовались высокоточное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты.
18 июня глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Вооруженные силы России будут наносить регулярные массированные удары по целям на Украине в ответ на атаки Киева. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации «слов недостаточно».