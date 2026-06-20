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Россиянка Кнороз показала лучший результат сезона в мире, прыгнув на 4,91 м

Российская легкоатлетка Полина Кнороз установила лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом. На Кубке России в Чебоксарах спортсменка преодолела планку на высоте 4,91 метра.

Источник: Life.ru

Ранее в этом году лучшим результатом была отметка 4,88 метра, которую зимой показала американка Хана Молл. Кнороз также улучшила собственный летний рекорд — 4,87 метра на турнире «День прыжков» в Москве.

26-летняя легкоатлетка является победительницей этапа Бриллиантовой лиги 2021 года, четырёхкратной чемпионкой России летом и трёхкратной — зимой.

Ранее российские дзюдоисты завоевали две бронзовые медали на турнире «Большой шлем» в Улан-Баторе. Дали Лилуашвили (до 63 кг) победила монголку Энхрийлэн Лхагватогоогийн и взяла бронзу. Для 27-летней спортсменки это первая медаль такого уровня — ранее она трижды становилась второй, выигрывала Кубок Европы, Кубок Азии, Игры стран СНГ и чемпионат России. Соревнования в Монголии продолжаются.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

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