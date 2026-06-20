Россиянка Кнороз показала лучший результат сезона в мире, прыгнув на 4,91 м

Ранее российские дзюдоисты завоевали две бронзовые медали на турнире «Большой шлем» в Улан-Баторе. Дали Лилуашвили (до 63 кг) победила монголку Энхрийлэн Лхагватогоогийн и взяла бронзу. Для 27-летней спортсменки это первая медаль такого уровня — ранее она трижды становилась второй, выигрывала Кубок Европы, Кубок Азии, Игры стран СНГ и чемпионат России. Соревнования в Монголии продолжаются.