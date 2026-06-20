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IT-эксперт Дворянский: мошенники могут воровать личные данные через Wi-Fi

Эксперт предупредил о рисках подключения к неизвестной сети.

Источник: Комсомольская правда

Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский предупредил о рисках, которые несет с собой подключение к незнакомым или незащищенным сетям Wi-Fi. Использование таких сетей может привести к утечке личных данных в руки мошенников.

Специалист рекомендовал, в момент подключения к сторонним сетям, не заходить в соцсети и важные сервисы, такие как портал «Госуслуги» и банковские приложения. Злоумышленники могут перехватить трафик и получить доступ к вашим личным кабинетам.

Кроме того, эксперт посоветовал обращать внимание на название точки доступа: если оно не соответствует наименованию заведения, это является поводом для настороженности.

— Также смотрите, защищена ли сеть. Подключение к незащищенной сети несет риски потери данных, — сказал Абзацу Дворянский.

Эксперт также отметил, что после подключения к вредоносной сети преступники получают полный доступ ко всему содержимому устройства пользователя, включая документы, фотографии, контакты и даже сохраненные в браузере или заметках пароли.