Актер Владимир Яглыч появился на тусовке, которую организовали Павел Деревянко и его жена Зоя Фуць. Когда он приблизился к пресс-зоне, его перехватила компания фотографов. Яглыч порывался избавиться от корреспондентов, но его не отпускали. В конце концов, Владимир все же дошел до пресс-зоны, но она оказалась занята другими гостями, с которыми уже общались журналисты. Пришлось артисту ждать своей очереди, когда «лобное место освободится», как пошутил Яглыч. Смотрите появление весёлого бывшего мужа Светланы Ходченковой.
Бывший муж Ходченковой Яглыч вдруг приехал на «лобное место» в одиночестве
Актер Владимир Яглыч появился на тусовке, которую организовали Павел Деревянко и его жена Зоя Фуць. Когда он приблизился к пресс-зоне, его перехватила компания фотографов. Яглыч порывался избавиться от корреспондентов, но его не отпускали. В конце концов, Владимир все же дошел до пресс-зоны, но она оказалась занята другими гостями, с которыми уже общались журналисты. Пришлось артисту ждать своей очереди, когда «лобное место освободится», как пошутил Яглыч. Смотрите появление весёлого бывшего мужа Светланы Ходченковой.