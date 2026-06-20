Бывший муж Ходченковой Яглыч вдруг приехал на «лобное место» в одиночестве

Актер Владимир Яглыч появился на тусовке, которую организовали Павел Деревянко и его жена Зоя Фуць. Когда он приблизился к пресс-зоне, его перехватила компания фотографов. Яглыч порывался избавиться от корреспондентов, но его не отпускали. В конце концов, Владимир все же дошел до пресс-зоны, но она оказалась занята другими гостями, с которыми уже общались журналисты. Пришлось артисту ждать своей очереди, когда «лобное место освободится», как пошутил Яглыч. Смотрите появление весёлого бывшего мужа Светланы Ходченковой.