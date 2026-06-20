Тепло, но нестабильно: погода в Калининградской области на 21 июня

По данным синоптиков, ночью температура составит +17…+22 °C. Местами возможны кратковременные ливни и грозы, особенно на побережье и западе региона, включая Калининград. Утром воздух прогреется до +25…+27 °C на западе области и до +27…+29 °C на востоке. У побережья прогнозируют +22…+25 °C, на Куршской и Балтийской косе — до +20…+24 °C. В отдельных районах возможны локальные дожди, грозы, а у моря — туман или дымка.