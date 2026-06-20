Бывший замгубернатора Югры Алексей Золотухин погиб в зоне СВО

Алексей Золотухин родился 19 октября 1977 года в Ташкенте. С 1995 по 2008 годы служил в Вооруженных силах России. На протяжении 2022 года был руководителем рабочей группы оперативного штаба Югры, в задачи которого входила организация работы по восстановлению социальной инфраструктуры города Макеевки ДНР.