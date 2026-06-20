Бывший замгубернатора Югры Алексей Золотухин погиб в зоне СВО

Бывший заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, директор департамента региональной безопасности Алексей Золотухин погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в субботу, 20 июня, сообщил глава города Нягань Иван Ямашев.
— Югра прощается с Алексеем Золотухиным. Оставив должность заместителя губернатора Югры, в 2025 году он ушел добровольцем на СВО. Это большая потеря для всего округа, — отметил он.
Также Ямашев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» выразил глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.
Алексей Золотухин родился 19 октября 1977 года в Ташкенте. С 1995 по 2008 годы служил в Вооруженных силах России. На протяжении 2022 года был руководителем рабочей группы оперативного штаба Югры, в задачи которого входила организация работы по восстановлению социальной инфраструктуры города Макеевки ДНР.