Четверо погибли при аварии с туристическим автобусом в Турции

В мае на трассе Денизли — Айдын в Турции произошла авария с туристическим автобусом. В аварии погибли восемь человек, включая водителя и девятимесячного ребенка, еще 33 человека получили ранения. Позднее посольство России в Анкаре сообщило, что в ДТП пострадала 19-летняя россиянка.