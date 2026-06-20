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Четверо погибли при аварии с туристическим автобусом в Турции

По предварительным данным, автобус возвращался с экскурсии. Из-за сильного дождя водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В ДТП пострадали около 15 человек.

Источник: РБК

ДТП с туристическим автобусом в Турции.

В аварии с туристическим микроавтобусом в турецкой провинции Испарта погибли четыре человека, сообщают CNN Turk и NTV. Первое издание сообщает о 16 пострадавших, второе — о 15.

По предварительным данным, микроавтобус возвращался с экскурсии. Из-за сильного дождя водитель потерял управление и съехал в кювет. По разным данным, несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

На место прибыли бригады скорой помощи, жандармерии, пожарной службы и управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС при правительстве Турции (AFAD).

Пострадавших госпитализировали. Местные власти организовали расследование аварии.

РБК обратился за комментарием в генеральное консульство России в Анталье.

В начале июня в Таиланде перевернулся двухэтажный автобус. В результате аварии пострадали 28 человек, пять из них получили ранения средней степени тяжести.

В мае на трассе Денизли — Айдын в Турции произошла авария с туристическим автобусом. В аварии погибли восемь человек, включая водителя и девятимесячного ребенка, еще 33 человека получили ранения. Позднее посольство России в Анкаре сообщило, что в ДТП пострадала 19-летняя россиянка.

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