Четверо погибли при аварии с туристическим автобусом в Турции

ДТП с туристическим автобусом в Турции.
В аварии с туристическим микроавтобусом в турецкой провинции Испарта погибли четыре человека, сообщают CNN Turk и NTV. Первое издание сообщает о 16 пострадавших, второе — о 15.
По предварительным данным, микроавтобус возвращался с экскурсии. Из-за сильного дождя водитель потерял управление и съехал в кювет. По разным данным, несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
На место прибыли бригады скорой помощи, жандармерии, пожарной службы и управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС при правительстве Турции (AFAD).
Пострадавших госпитализировали. Местные власти организовали расследование аварии.
РБК обратился за комментарием в генеральное консульство России в Анталье.
В начале июня в Таиланде перевернулся двухэтажный автобус. В результате аварии пострадали 28 человек, пять из них получили ранения средней степени тяжести.
В мае на трассе Денизли — Айдын в Турции произошла авария с туристическим автобусом. В аварии погибли восемь человек, включая водителя и девятимесячного ребенка, еще 33 человека получили ранения. Позднее посольство России в Анкаре сообщило, что в ДТП пострадала 19-летняя россиянка.
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