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Соновал: Три индийских танкера с нефтью прошли Ормузский пролив

18 июня три саудовских супертанкера с шестью миллионами баррелей нефти прошли через Ормуз.

Источник: Комсомольская правда

Три танкера под флагом Индии с сырой нефтью прошли через Ормузский пролив в субботу, 20 июня. Об этом сообщил индийский министр судоходства Сарбананда Соновал.

«Безопасный проход обеспечен! Три танкера под флагами Индии с сырой нефтью Desh Vaibhav, Desh Vibhor и Sanmar Herald,… с успехом прошли Ормузский пролив сегодня и направляются в сторону Индии», — говорится в сообщении в соцсети X.

По словам главы ведомства, на этих танкерах находились в общей сложности 94 человека.

Как писал сайт KP.RU, 18 июня три супертанкера под флагом Саудовской Аравии с шестью миллионами баррелей нефти на борту прошли через Ормузский пролив после подписания соглашения США с Ираном. По данным газеты New York Post, рейсы из саудовских портов стали крупнейшими за последние недели.

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