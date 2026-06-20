МВД показало первые кадры напавшего с ножом на людей в Краснодаре

МВД показало первые кадры с напавшим на посетителей ТЦ в Краснодаре.
В Краснодаре юноша напал с ножом на посетителей торгового центра West Mall на улице Заполярной, в результате чего пострадали пять человек, одна женщина погибла. Подозреваемого задержали.
На видео, опубликованном представителем МВД Ириной Волк, юноша, обвиняемый в нападении, в разговоре со следователями рассказал, что живет в неполной семье с матерью, а отец умер. По его словам, он работает в «небольшом строительном магазинчике», не употребляет алкоголь и наркотики, недавно начал курить.
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