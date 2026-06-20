МВД показало первые кадры напавшего с ножом на людей в Краснодаре

На видео, опубликованном представителем МВД Ириной Волк, юноша, обвиняемый в нападении, в разговоре со следователями рассказал, что живет в неполной семье с матерью, а отец умер. По его словам, он работает в «небольшом строительном магазинчике», не употребляет алкоголь и наркотики, недавно начал курить.