Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД показало первые кадры напавшего с ножом на людей в Краснодаре

МВД показало первые кадры с напавшим на посетителей ТЦ в Краснодаре В Краснодаре юноша напал с ножом на посетителей торгового центра West Mall на улице Заполярной, в результате чего пострадали пять человек, одна женщина погибла.

Источник: РБК

МВД показало первые кадры с напавшим на посетителей ТЦ в Краснодаре.

В Краснодаре юноша напал с ножом на посетителей торгового центра West Mall на улице Заполярной, в результате чего пострадали пять человек, одна женщина погибла. Подозреваемого задержали.

На видео, опубликованном представителем МВД Ириной Волк, юноша, обвиняемый в нападении, в разговоре со следователями рассказал, что живет в неполной семье с матерью, а отец умер. По его словам, он работает в «небольшом строительном магазинчике», не употребляет алкоголь и наркотики, недавно начал курить.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше