Соболенко проиграла в Берлине и установила антирекорд WTA

Арина Соболенко проиграла Джессике Пегуле в полуфинале турнира WTA-500 в Берлине со счетом 4:6, 7:6, 0:6. Матч прерывался из-за дождя. Первая ракетка мира установила исторический антирекорд: с 1975 года она стала первым лидером рейтинга WTA, проигравшим решающие сеты со счетом 0:6 на нескольких турнирах подряд. Ранее на Ролан Гаррос она уступила Диане Шнайдер с аналогичным счетом в третьей партии.
Арина Соболенко установила исторический антирекорд WTA после драматичного поражения в Берлине.
Четырехкратная чемпионка турниров Большого шлема и первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко завершила выступление на турнире категории WTA-500 в Берлине. В полуфинальном матче, состоявшемся 20 июня 2026 года, лидер мирового рейтинга уступила американке Джессике Пегуле, занимающей четвертую строчку в табеле о рангах. Это поражение принесло Соболенко место в истории женского тура с весьма неоднозначным статистическим достижением.
Противостояние с Пегулой продлилось два часа и шестнадцать минут и выдалось крайне напряженным, а в ход встречи вмешались погодные условия. Первый сет остался за американкой со счетом 6:4. Во второй партии борьба дошла до тай-брейка, где Пегула повела 3:1. Именно в этот момент в Берлине начался дождь, из-за чего спортсменки были вынуждены уйти в подтрибунные помещения, а корт накрыли защитным тентом. После перерыва игра возобновилась, и Соболенко смогла отыграться, выиграв тай-брейк со счетом 7:4 и сравняв счет по сетам. Однако в решающей третьей партии белорусская теннисистка полностью потеряла нить игры, уступив со счетом 0:6.
Статистика полуфинала отражает упорство соперниц на дистанции. Соболенко девять раз подала навылет, но допустила пять двойных ошибок и реализовала лишь один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету Пегулы четыре эйса, одна двойная ошибка и четыре успешных брейка при четырнадцати возможных.
Путь Соболенко в полуфинал также нельзя было назвать легким. В четвертьфинале первая ракетка турнира столкнулась с серьезным сопротивлением со стороны 62-й ракетки мира, чешской теннисистки Николы Бартуньковой, получившей специальное приглашение от организаторов. Во втором сете Бартунькова сенсационно повела со счетом 4:0, однако Соболенко сумела переломить ход встречи. Матч продлился два часа и двадцать пять минут и завершился победой белоруски со счетом 2:6, 7:6 (7:2), 6:4. В той встрече Арина десять раз подала навылет, совершила восемь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.
Финальный разгром от Пегулы привел к уникальному статистическому казусу. По данным аналитического портала OptaAce, с момента основания рейтинга WTA в 1975 году Соболенко стала первым лидером мирового рейтинга, которому удалось проиграть решающие третьи сеты со счетом 0:6 на нескольких турнирах подряд. Ранее аналогичное фиаско произошло на Открытом чемпионате Франции, где в четвертьфинале белорусская спортсменка уступила представительнице России Диане Шнайдер со счетом 6:3, 5:7, 0:6.