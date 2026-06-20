Соболенко проиграла в Берлине и установила антирекорд WTA

Противостояние с Пегулой продлилось два часа и шестнадцать минут и выдалось крайне напряженным, а в ход встречи вмешались погодные условия. Первый сет остался за американкой со счетом 6:4. Во второй партии борьба дошла до тай-брейка, где Пегула повела 3:1. Именно в этот момент в Берлине начался дождь, из-за чего спортсменки были вынуждены уйти в подтрибунные помещения, а корт накрыли защитным тентом. После перерыва игра возобновилась, и Соболенко смогла отыграться, выиграв тай-брейк со счетом 7:4 и сравняв счет по сетам. Однако в решающей третьей партии белорусская теннисистка полностью потеряла нить игры, уступив со счетом 0:6.