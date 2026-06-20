Охрана ТЦ в Краснодаре рассказала, как напавший на людей мог пронести нож

Юноша, напавший на людей в торговом центре в Краснодаре, попал внутрь здания через помещение пункта быстрого питания, где не было металлоискателя, и смог незаметно пронести нож, предположительно, в рюкзаке или куртке. Об этом ТАСС сообщили в частной охранной организации «Асгард», сотрудники которой обеспечивают безопасность в торговом центре.
Представитель организации рассказал, что металлоискатель работает на основном входе, в то время как пункт быстрого питания является дополнительным.
МВД показало первые кадры с напавшим на посетителей ТЦ в Краснодаре.
Он добавил, что сотрудники действовали в соответствии с должностной инструкцией: была проведена эвакуация людей, сработали пожарная сигнализация, системы дымоудаления и пожарная тревога, также была вызвана полиция.
По словам представителя «Асгарда», сотрудник охраны, получивший ранение, не является работником их организации — он работает в другой компании, которая обслуживает МФЦ.
О нападении в торговом центра West Mall в Краснодаре МВД сообщило несколькими часами ранее. По данным ведомства, юноша 2007 года рождения «повел себя неадекватно» и нанес ножевые ранения нескольким посетителям, в результате чего пять человек были ранены, одна пострадавшая скончалась по пути в больницу.
Злоумышленник также бросил пиротехническое изделие в помещение, где расположен детский развлекательный центр.
Прокуратура Краснодарского края организовала проверку инцидента. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105 УК (убийство) и ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК (покушение на убийство).
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