Охрана ТЦ в Краснодаре рассказала, как напавший на людей мог пронести нож

Юноша, напавший на людей в торговом центре в Краснодаре, попал внутрь здания через помещение пункта быстрого питания, где не было металлоискателя, и смог незаметно пронести нож, предположительно, в рюкзаке или куртке. Об этом ТАСС сообщили в частной охранной организации «Асгард», сотрудники которой обеспечивают безопасность в торговом центре.