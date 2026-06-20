Давид против Голиафа: Toyota обвинили в плагиате технологии трёхколёсного мопеда для африканских женщин

Ранее Life.ru рассказывал, что к сети АЗС «Трасса», работающей в столичном регионе, предъявлены иски на сумму около 15 миллиардов рублей. Одновременно ФАС начала проверку ценообразования на заправках и запросила соответствующие данные. В судах находится 22 дела против компании «ЕвроТранс», владеющей 57 станциями в Москве и области. Среди истцов — дочерняя структура «Зарубежнефти», «АТИ», «Инбанк» и другие организации. Всего за текущий год подано 28 исков почти на 26 миллиардов, по четырём уже вынесены решения на сумму порядка 11 миллиардов.