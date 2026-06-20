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В Уфе не будут запрещать прокат электросамокатов: мэрия объяснила, почему

Мэрия Уфы: запрета проката электросамокатов в городе не будет.

Источник: Комсомольская правда

Власти Уфы не планируют запрещать прокат электросамокатов, хотя горожане продолжают жаловаться на самокатчиков. Об этом рассказали в Управлении транспорта и связи администрации города.

Жители недовольны, по их словам, на тротуарах носятся подростки от 12 лет, нередко по двое и по трое на одном самокате, а у остановок скапливаются десятки арендных СИМ, и пешеходы чувствуют себя небезопасно.

В управлении объяснили, что полный запрет проката даст обратный эффект — число частных самокатов вырастет, а их технически невозможно ограничить по скорости и зонам движения. Кроме того, запрет противоречит позиции Министерства транспорта России: федеральное ведомство рекомендует регионам встраивать СИМ в городскую транспортную систему, а не исключать их.

Чиновники подчеркнули, что в Уфе выбрали путь жесткого регулирования в сочетании с развитием инфраструктуры.