«Вон из НАТО»: участники антивоенной акции в Берлине призвали к миру с Россией

16 июня немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по мирному урегулированию на Украине. По его словам, Европейский союз изначально настаивал на том, что «Украина и РФ, а также Европа и Соединенные Штаты должны сесть за стол переговоров».