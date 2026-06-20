Волгоградцы смогут пожаловаться на чиновников, УК и соседей через MAX

В Волгоградской области обещают в ближайшие недели внедрить новую цифровую систему привлечения граждан к административной ответственности. Чтобы наказать за мусор во дворе, выгул животных без намордника, нелегальную торговлю, шум и другие административные проступки, достаточно будет рассказать о них чат-боту «Порядок в регионе 34» в мессенджере MAX.