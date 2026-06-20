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Волгоградцы смогут пожаловаться на чиновников, УК и соседей через MAX

В Волгоградской области обещают в ближайшие недели внедрить новую цифровую систему привлечения граждан к.

В Волгоградской области обещают в ближайшие недели внедрить новую цифровую систему привлечения граждан к административной ответственности. Чтобы наказать за мусор во дворе, выгул животных без намордника, нелегальную торговлю, шум и другие административные проступки, достаточно будет рассказать о них чат-боту «Порядок в регионе 34» в мессенджере MAX.

— В данном чат-боте жители смогут направлять информацию о совершаемых административных правонарушениях в органы исполнительной власти и органы местного самоуправления. Оставить обращение сможет любой житель Волгоградской области. Для этого необходимо будет выбрать муниципалитет, в котором совершено правонарушение, вид нарушения, кратко описать суть нарушения и обязательно прикрепить файл с фотографиями либо видеозаписью нарушения, — сообщили в облкомюстиции.

Отметим, по мнению создателей, платформа должна вовлечь в наведение порядка в родном регионе широкую массу граждан и повысить законопослушность жителей и гостей региона. Развёртывание системы завершится к середине лета.

Фото из архива ИА «Высота 102».