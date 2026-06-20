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На ремонт ледокола «Капитан Чудинов» выделят в 150 млн рублей

Ремонт ледокола «Капитан Чудинов» могут провести в порту Ростова.

Источник: Комсомольская правда

ФГУП «Росморпорт» объявил тендер на выполнение работ по классификационному ремонту дизель-электрического ледокола «Капитан Чудинов». Об этом со ссылкой на данные закупки сообщает portnews.ru.

Начальная цена контракта — 150 млн рублей. Заявки будут принимать до 6 июля, итоги должны подвести 13 июля 2026 года.

Заказчик требует, что работы выполнялись под техническим наблюдением судоремонтным предприятием подрядчика в пределах портов Ростов-на-Дону и Керчь.

Срок проведения работ не должен превышать 73 календарных дней, планируемый период — июль — сентябрь 2026 года.

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